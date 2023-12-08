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السعودية | وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصمم حلول مساعد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الحاسب الآلي، الهندسة)، أو ما يعادلها.

– أخصائي قواعد بيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الحاسب الآلي، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

– مصمم حلول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الحاسب الآلي، الهندسة)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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