السعودية | عائلة بحرينية تشارك بـ 45 صقراً في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تشارك عائلة بحرينية بـ45 صقراً في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض) حتى الـ 14 ديسمبر الحالي، بمشاركة نخبة الصقارين في المملكة والخليج والعالم.

وأوضح الصقار البحريني محمد عبدالوهاب الهاجري، أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يحظى بمكانة خاصة لديهم، مؤكداً أنه وأشقاءه يحرصون على الحضور للمهرجان منذ انطلاقته في أول نسخة، حيث عايشوا التطور الكبير الذي سار عليه هذا المهرجان.

وأشار الهاجري إلى استعداده وأشقائه للنسخة الحالية، وذلك بمشاركتهم بـ 45 صقراً، مؤكداً أن مهرجان الملك عبدالعزيز بات الحدث المحبب لكل الصقارين، وذلك بفضل الله ثم بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها نادي الصقور السعودي، وتحفيزه المستمر للمشاركين من خلال الاهتمام والرعاية وتقديم أفضل الخدمات.

وعن مشاركته في منافسات الشاهين بشوطيه (الفرخ والقرناس) للمحترفين الدوليين، قال الهاجري: “تفوقنا في شوط الشاهين فرخ وحققنا المركزين الأول والثاني، وحقق المركز الثاني في صقور القرناس، ولله الحمد منذ النسخة الثانية لم نتنازل عن شوط الشاهين”.