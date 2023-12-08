الغزواني يشدد على مشاريع نوعية وجاذبة للمتنزهين

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إحباط محاولتي تهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في شاحنة...
جامعة نجران تستضيف اجتماع لجنة عمداء كليات طب الأسنان
استضافت كلية طب الأسنان بجامعة نجران الأسبوع الماضي الاجتماع الـ36 للجنة عمداء كليات طب الأسنان بالمملكة، وذلك برعاية رئيس الجامعة...
هدف يستقبل الباحثين عن عمل في الدرب
تختتم جولة تنمية الموارد البشرية (هدف) بمنطقة جازان جولتها اليوم في محافظة الدائر لاستقبال طلبات الباحثين عن التوظيف، بعد تنقلها...
أمير نجران يرعى حفل يوم التطوع
رعى أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حفل اليوم السعودي العالمي للتطوع الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية...
شراكات مجتمعية وتكريم المتطوعين في صبيا
رعى محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، الفعالية الصباحية التي نظمتها البلدية بمناسبة "اليوم العالمي للتطوع" تحت شعار (يد...
ولي العهد يطلق المخطط الحضري والعلامة التجارية للقدية
أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ـ حفظه الله ـ،...
الدفاع: سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية في الشرقية واستشهاد طاقمها
أعلنت وزارة الدفاع، اليوم، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف - 15 اس ايه، واستشهاد طاقمها-رحمهما...
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