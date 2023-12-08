اخبار السعوديه

الغزواني يشدد على مشاريع نوعية وجاذبة للمتنزهين

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إحباط محاولتي تهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في شاحنة...

d46fd59956.jpg الرياض :
b585f3424f.jpg24 جمادى الأولى 1445 هـ

جامعة نجران تستضيف اجتماع لجنة عمداء كليات طب الأسنان

استضافت كلية طب الأسنان بجامعة نجران الأسبوع الماضي الاجتماع الـ36 للجنة عمداء كليات طب الأسنان بالمملكة، وذلك برعاية رئيس الجامعة...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png23 جمادى الأولى 1445 هـ

هدف يستقبل الباحثين عن عمل في الدرب

تختتم جولة تنمية الموارد البشرية (هدف) بمنطقة جازان جولتها اليوم في محافظة الدائر لاستقبال طلبات الباحثين عن التوظيف، بعد تنقلها...

icon-byline.pngالدرب: سلطان عسيري
icon-clock.png23 جمادى الأولى 1445 هـ

أمير نجران يرعى حفل يوم التطوع

رعى أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حفل اليوم السعودي العالمي للتطوع الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png23 جمادى الأولى 1445 هـ

شراكات مجتمعية وتكريم المتطوعين في صبيا

رعى محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، الفعالية الصباحية التي نظمتها البلدية بمناسبة "اليوم العالمي للتطوع" تحت شعار (يد...

icon-byline.pngمحمد الحسين
icon-clock.png23 جمادى الأولى 1445 هـ

ولي العهد يطلق المخطط الحضري والعلامة التجارية للقدية

أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ـ حفظه الله ـ،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png23 جمادى الأولى 1445 هـ

الدفاع: سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية في الشرقية واستشهاد طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية المقاتلة من نوع (ف - 15 اس ايه، واستشهاد طاقمها-رحمهما...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png23 جمادى الأولى 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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