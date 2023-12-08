الغزواني يشدد على مشاريع نوعية وجاذبة للمتنزهين

إحباط محاولتي تهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في شاحنة... الرياض : الرياض : دوت الخليج 24 جمادى الأولى 1445 هـ 24 جمادى الأولى 1445 هـ جامعة نجران تستضيف اجتماع لجنة عمداء كليات طب الأسنان استضافت كلية طب الأسنان بجامعة نجران الأسبوع الماضي الاجتماع الـ36 للجنة عمداء كليات طب الأسنان بالمملكة، وذلك برعاية رئيس الجامعة... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 23 جمادى الأولى 1445 هـ 23 جمادى الأولى 1445 هـ هدف يستقبل الباحثين عن عمل في الدرب تختتم جولة تنمية الموارد البشرية (هدف) بمنطقة جازان جولتها اليوم في محافظة الدائر لاستقبال طلبات الباحثين عن التوظيف، بعد تنقلها... الدرب: سلطان عسيري الدرب: سلطان عسيري 23 جمادى الأولى 1445 هـ 23 جمادى الأولى 1445 هـ أمير نجران يرعى حفل يوم التطوع رعى أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حفل اليوم السعودي العالمي للتطوع الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 23 جمادى الأولى 1445 هـ 23 جمادى الأولى 1445 هـ شراكات مجتمعية وتكريم المتطوعين في صبيا رعى محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، الفعالية الصباحية التي نظمتها البلدية بمناسبة "اليوم العالمي للتطوع" تحت شعار (يد... محمد الحسين محمد الحسين 23 جمادى الأولى 1445 هـ 23 جمادى الأولى 1445 هـ ولي العهد يطلق المخطط الحضري والعلامة التجارية للقدية أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ـ حفظه الله ـ،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 23 جمادى الأولى 1445 هـ 23 جمادى الأولى 1445 هـ الدفاع: سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية في الشرقية واستشهاد طاقمها أعلنت وزارة الدفاع، اليوم، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف - 15 اس ايه، واستشهاد طاقمها-رحمهما... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 23 جمادى الأولى 1445 هـ 23 جمادى الأولى 1445 هـ

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