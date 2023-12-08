شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه إليها.. أعراض الإصابة بالتهاب الطحال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الطحال هو عضو بحجم قبضة اليد يقع في الجانب الأيسر العلوي من بطنك، بجوار المعدة وخلف الأضلاع في الجهة اليسرى.

ووفقا لما جاء في موقع NHS إن الطحال جزء مهم من جهاز المناعة لديك، ولكن يمكنك البقاء على قيد الحياة بدونه. وذلك لأن الكبد يمكنه تولي العديد من وظائف الطحال.



ماذا يفعل الطحال؟

يقوم الطحال ببعض الوظائف الهامة:

يحارب الجراثيم الغازية في الدم (يحتوي الطحال على خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى)

يتحكم في مستوى خلايا الدم (خلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية)

فهو يقوم بتصفية الدم وإزالة أي خلايا دم حمراء قديمة أو تالفة

الطحال لا يعمل بشكل صحيح

إذا لم يعمل الطحال بشكل صحيح، فقد يبدأ في إزالة خلايا الدم السليمة.

هذا يمكن أن يؤدي إلى:

فقر الدم ، بسبب انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء

زيادة خطر الإصابة بالعدوى، بسبب انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء

النزيف أو الكدمات، الناجمة عن انخفاض عدد الصفائح الدموية

طحال مؤلم

عادة ما يتم الشعور بألم الطحال كألم خلف أضلاعك اليسرى. قد يكون مؤلمًا عند لمس المنطقة.

يمكن أن يكون هذا علامة على تلف الطحال أو تمزقه أو تضخمه.