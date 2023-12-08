شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم قبل النوم؟.. النتيجة مفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تناول الثوم عادة ما ينصح به الأطباء أن يكون صباحاً على الريق قبل تناول وجبة الإفطار. لكن هناك عدد من الأطباء ينصحون أيضاً بتناول حبة من الثوم النيء قبل النوم وذلك لما فيه من فوائد رائعة.

فوائد الثوم قبل النوم للبشرة:

• تم استخدام الثوم طبياً لعدة قرون. أظهرت بعض الدراسات البحثية أن الثوم يمكن أن يكون مفيدًا لبعض الحالات الطبية وحماية البشرة.

• الثوم له خصائص مضادة للجراثيم، ومضادة للفطريات، ومضادة للفيروسات، وخصائص مطهرة من الأليسين. يساعد الأليسين على قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب.

• كما أنه يساعد في تقليل التورم والالتهابات وتحسين الدورة الدموية. تسمح هذه التأثيرات المفيدة للبشرة بتلقي المزيد من العناصر الغذائية.

• يحتوي الثوم أيضًا على ثيوسلفينات. والتي يمكن أن تعمل كمضاد للميكروبات. يعتقد الكثير أنه مع الاستخدام المنتظم، فإنه ينقي الجلد.