شكرا لقرائتكم خبر عن متوفرفي كل منزل.الكشف عن غذاءشائع يمنع الإصابة بتصلب الشرايين ويقي من التهاب المفاصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يُعد السمسم المكون الأساس للطحينية وبهذا فهي مصدر للدهون المفيدة للجسم وعدد من المعادن والفيتامينات.

وتتكون بذور السمسم من حوالي 50-60% من الزيت الذي يسمى بزيت السيرج، ويعد من أغلى أنواع الزيوت النباتية، ويمتاز بقيمته الغذائية العالية ويعد مصدرًا غنيًا بفيتامينات المجموعة ب وفيتامين هـ، ويحتوي كل 100 غرام سمسم على 585 سعرة حراري تقريبًا وفق "ويب طب".

وحول فوائد الطحينية الصحية:

1- تمتلك خصائص مضادة للأكسدة ممتازة للبشرة، فالزيوت التي تحتويها بذور السمسم تمنع ظهور التجاعيد وتعمل على تصفية الوجه وزيادة رطوبته ونضارته. تعالج التهاب اللّثة وتقرحات الفم، وذلك بوضع طبقة من الطحينية على اللثة أو مكان التقرح.

2- تُستعمل للتخلّص من الدمامل عن طريق التدليك بقطنة على مكان وجود الخراج كما تعمل الطحينية على خفض مستوى ضغط الدم بشكل كبير لاحتوائها على عنصر المغنيسيوم، كما أنها تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة القلب، وفق "ويب طب

3- وتمنع الإصابة بتصلب الشرايين لاحتوائها على مادة السيسامول (Sesamol)، وتحمي من تلف الحمض النووي عند التعرّض للإشعاع بفضل مادة السيسامول.

تعد الطحينة جيّدًا وصفة لعلاج الإمساك لاحتوائها على الزيوت المفيدة الملينة للأمعاء.تستخدم كوصفة لزيادة إدرار الحليب لدى الأمهات المرضعات وتساعد في التقليل من الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، ولتخفيف من أعراض الصدفية والأكزيما وحب الشباب، وقد تساعد في التخلص من البقع الداكنة على الجلد.

كما تقي من التهاب المفاصل الروماتويدي، حيث يعدّ النحاس معدنًا مهمًا لعمل الأنزيمات المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة.