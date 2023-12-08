بدلًا من اللجوء إلى الأدوية.. نظام غذائي يساهم في خفض ضغط الدم والوقاية من الجلطات

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت عيادة كليفلاند عن مجموعة من الأطعمة للحفاظ على ضغط الدم وتجنب مخاطر الإصابة بأمراض القلب والدماغ والكلى وأمراض أخرى. ولفتت إلى أن الأطعمة الغنية بفيتامينات “سي” و “إي” تساعد في خفض ضغط الدم بدلاً من اللجوء إلى الأدوية لعلاج هذه المشكلة وتقليلها. يمكن علاج ضغط الدم من خلال تناول المجموعات الغذائية التالية: المجموعة الأولى: الأطعمة الغنية بفيتامين سي، وتشمل البطاطا الحلوة والفراولة والبروكلي والكيوي والحمضيات مثل البرتقال. المجموعة الثانية: الأطعمة الغنية بفيتامين إي، وتشمل الأفوكادو واللوز وسمك السلمون وزبدة الفول السوداني. المجموعة الثالثة: الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم حيث يساهم في خفض ضغط الدم من خلال إرخاء جدران الأوعية الدموية ومساعدة الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد، ويمكن الحصول عليه من البطاطا والجزر والسبانخ والبندورة والمكسرات.

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