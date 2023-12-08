شكرا لقرائتكم خبر عن لن تخطر ببالك.. عشبة مهملة تحمي من السرطان والسكري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد الريحان من الأعشاب المميزة التي يحبها الجميع بسبب رائحتها القوية ولكن ما لا يعلمه كثيرون أنها تمتلك فوائد صحية خارقة.

وفقا لما جاء في موقع فارمسي، توجد احتمالية استخدام أوراق الريحان لعلاج السرطان وقد تساعد مركبات الفلافونويد مثل فيسينين وأورينتين الموجودة في أوراق الريحان ضد السرطان عن طريق الدفاع عن الخلايا والكروموسومات ضد الإشعاع والأضرار التأكسدية.



ويزيل الريحان المواد المسببة للسرطان مثل المطفرات والمواد المسرطنة من الجسم وقد تعمل أوراق الريحان ضد أنواع السرطان مثل الورم الليفي والورم الحليمي الجلدي وأنواع معينة من سرطانات الفم ومع ذلك، يتم إجراء معظم هذه الدراسات على الحيوانات ولذلك، يجب عليك الحصول على العلاج المناسب بدلا من العلاج الذاتي.

احتمالية استخدام أوراق الريحان لمرض السكري، وتحتوي أوراق الريحان على خصائص مضادة لمرض السكري.

أشارت دراسة إلى أن أوراق الريحان قد تخفض مستويات الجلوكوز في الدم ومستويات الجلوكوز في البول وقد يقلل الريحان من خطر حدوث مضاعفات بسبب مرض السكري مثل اعتلال الشبكية وإعتام عدسة العين.

ومع ذلك، هناك حاجة لتجارب سريرية واسعة النطاق للتحقق من تأثير أوراق الريحان على مرض السكري، ويجب استشارة الطبيب في حالة ارتفاع مستويات السكر في الدم ولا تداوي نفسك.