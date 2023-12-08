شكرا لمتابعة خبر عن مشبب عسيري: قريبا سنستقبل في المركز أول مريض يستفيد من العلاج بالبروتون.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المشرف العام على المركز السعودي للعلاج بالبروتون بمدينة الملك فهد الطبية الدكتور مشبب عسيري، إنه قريبا سيستقبل المركز أول مريض يستفيد من العلاج بالبروتون في الشرق الأوسط.

وقال عسيري :” العلاج الإشعاعي للسرطان هو علاج قديم وهو يستخدم للكثير من الأمراض السرطانية الصلبة لكن في بعض الحالات يؤدي العلاج الإشعاعي إلى مضاعفات قد تكون شديدة، خصوصاً إذا كان الورم ملاصق لعضو حساس”

وأضاف ” العلاج بالبروتون هو شكل من أشكال العلاج الإشعاعي يجنب المريض هذه المضاعفات ويؤدي نفس النتيجة من حيث الفاعلية والقضاء على مرض السرطان “.