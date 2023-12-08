شكرا لمتابعة خبر عن إكرام مكة تبرم عددا من الاتفاقيات مع مدراس البنات في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبرمت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة عددا من الاتفاقيات مع عدد من مدارس البنات في مكة المكرمة بهدف تنفيذ البرامج التوعوية بشأن الأمن الغذائي.

وقال مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي إن الجمعية وقعت اليوم اتفاقيتين مع مدرستين من مدراس الفتيات في مكة المكرمة من المرحلة المتوسطة والثانوية، مشيرا إلى أنها تأتي في سياق جهود الجمعية لنشر الوعي بأهمية الأمن الغذائي.

وأضاف المطرفي أن هذه الاتفاقيات تنضوي ضمن الاتفاقية الأولى التي أبرمتها الجمعية مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح المطرفي أن الجمعية تعتزم توقيع العديد من الاتفاقيات في الأيام القادمة حيث تجري الآن الترتيبات اللازمة لتوقيعها.