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حثَّ حزب التقدم والاشتراكية المغربي على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في قانون الزواج وتقديم مقترح لتعديل مدونة الأسرة، ويهدف هذا المقترح إلى منع الرجل من إعادة الزواج بعد الطلاق أو وفاة الزوجة بشكل مباشر، ليتساوى في هذا الصدد مع وضع المرأة الحالي.من خلال هذا المقترح، يطلب حزب التقدم والاشتراكية إحداث تغييرات في القوانين الزواج وتحديد حقوق والتزامات الرجل والمرأة بعد حدوث الطلاق أو الوفاة، ويهدف هذا المقترح إلى تحقيق المساواة الجندرية في ميدان الزواج وحقوق الأفراد بعد انتهاء العلاقة الزوجية.يتوقع أن يثير هذا المقترح نقاشًا واسعًا حول المساواة بين الجنسين وحقوق الأفراد في مجتمع المغرب، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على التشريعات المستقبلية في ميدان الأسرة والزواج.

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المملكة تفكر في فرض عدة على الرجال بعد الطلاق

في إطار مقترحه، أكد حزب التقدم والاشتراكية المغربي على أهمية أن يكون اكتساب الحق في الزواج الجديد مرتبطًا بالمساواة بين الزوجين، داخل الآجال نفسها ووفقًا للمقتضيات نفسها.

يعني ذلك أنه يجب على الرجل والمرأة أن يكونا على نفس الأساس في استخدام حقوقهما والتزاماتهما، وأن يُمنح لكل منهما الوقت الكافي لاتخاذ القرار المناسب في حالة ثبوت وجود حمل.

كما طالب الحزب بتعويض مصطلح “المتعة” الذي يستخدم في مدونة الأسرة، بمصطلح “التعويض عن الضرر”، نظرًا لأن الاستخدام السائد لمصطلح “المتعة” قد يتسبب في انتقادات تتعلق بالكرامة.

يشدد المقترح على أهمية تحديث المصطلحات لتعكس المبادئ الحديثة للعدالة والمساواة في قوانين الأسرة.