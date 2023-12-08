تراند اليوم : لسبب غريب.. أستاذ جامعي أمريكي يقتل 3 من زملائه داخل جامعة نيفادا في لاس فيجاس

ترجمة حصرية: أطلق أستاذ جامعي، النار على ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة نيفادا في لاس فيجاس وقتلهم يوم الأربعاء، وذلك بعد محاولته الحصول على عدة وظائف في كليات الولاية، دون جدوى.

إطلاق نار

وقال مسؤولون إن المسلح أنتوني بوليتو (67 عاما) كان يعيش في إحدى ضواحي لاس فيغاس وقتلته الشرطة خلال تبادل لإطلاق النار، وذلك بعد قيامه بإطلاق النار على 3 من أعضاء هيئة التدريس وقتلهم، وإصابة شخص رابع، وهو رجل تم تحديده على أنه أستاذ زائر يبلغ من العمر 38 عامًا وتم نقله إلى المستشفى.

22 رسالة

وقالت الشرطة إنه قبل وقت قصير من إطلاق النار، أرسل بوليتو 22 رسالة بالبريد إلى موظفين في الجامعات في جميع أنحاء البلاد، تحتوي إحداها على الأقل على مسحوق أبيض غير معروف تم تحديده لاحقًا على أنه غير ضار. ولم تكن محتويات الرسائل الإضافية واضحة.

أزمة مالية

وقال الشريف كيفن مكماهيل، من قسم شرطة مدينة لاس فيغاس، إن بوليتو استخدم مسدسًا عيار 9 ملم لتنفيذ الهجوم وأحضر معه 11 مخزنًا للذخائر، تم إفراغ اثنتين منها بحلول وقت مقتله.

وكان بوليتو قام بالتدريس في كلية إدارة الأعمال بجامعة شرق كارولينا في جرينفيل بولاية نورث كارولاينا لما يقرب من 16 عامًا، حتى عام 2017.

وكان يعاني من مشاكل مالية، ووجد الضباط إشعارًا بالإخلاء على باب منزله الأمامي عندما وصلوا إلى شقته يوم الأربعاء.