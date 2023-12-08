شكرا لقرائتكم خبر عن منصة "جدارات".. طريقة الاستعلام عن نتيجة التقديم في الوظائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحظى المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" بأهمية كبيرة، إذ تتيح إمكانية التقديم على الوظائف التعليمية والإدارية المختلفة إلكترونيًا.

ويمكن للمستفيد من منصة جدارات الاستعلام عن نتائج التقديم على الوظائف، وذلك من خلال عدة خطوات، تتمثل في الآتي:

الاستعلام عن التقديم في جدارات

- فتح الموقع الإلكتروني لمنصة جدارات، من خلال هذا الــرابـــط.

- تسجيل الدخول بالحساب الشخصي.

- الضغط على "الاستعلام عن الوظائف التعليمية".

- وأخيرًا، سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى تظهر بها نتيجة التقديم على الوظيفة.

طريقة التقديم في وظائف جدارات

توفر منصة جدارات التقديم على الوظائف التعليمية من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة، وهي:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة.

- تسجيل الدخول بالحساب الشخصي.

- الدخول إلى "منصة جدارة".

- النقر على خانة "أرغب بالتقديم على وظائف جدارة".

- إدخال البيانات اللازمة للتقديم.

- اختيار الرغبات الخاصة بالمتقدم.

- الضغط على خانة "إضافة".

- ملء الرغبات في القائمة الخاصة بالمتقدم، ثم الضغط على كلمة "حفظ".

- تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم من حيث المؤهل.

- إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل.

- النقر على خانة "تسجيل الطلب".

صندوق تنمية الموارد البشرية

وأطلق صندوق تنمية الموارد البشرية، المرحلة الثالثة من الإصدار التجريبي للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".

وتتضمن إتاحة التسجيل للجهات الحكومية وشبه الحكومية في المنصة، ونشر إعلاناتها الوظيفية والتقديم عليها، وذلك بهدف تحسين آلية إعلان الوظائف في القطاعات كافة، وسهولة وصول الباحثين عن عمل لتلك الفرص الوظيفية.

وتتيح المنصة إنشاء ملفات تعريفية بالجهة أو المنشأة، وطرح قائمة بالإعلانات الوظيفية، وإدارة طلبات التوظيف، إلى جانب جدولة مقابلات العمل، وتقديم عروض العمل، واستكمال جميع أنشطة التوظيف.