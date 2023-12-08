السعودية | نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يشارك في أعمال الندوة الدولية لحقوق الإنسان في الصين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هشام بن عبدالرحمن ال الشيخ، أن المملكة في ظل حرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ووفقاً لما تضمنته رؤية المملكة 2030 شهدت إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، مبيناً أن الرؤية شكلت منهجاً واضحاً يحدد السياسات العامة، ومن ذلك البرامج والمبادرات والأهداف التي اشتملت عليها والمرتبطة بحقوق الإنسان، والتي تبعاً لها حققت المملكة في هذا المجال تطورات متسارعة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معاليه أثناء مشاركته في أعمال الندوة الدولية التي نظمها الصندوق الصيني لتنمية حقوق الإنسان في جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمنعقدة في العاصمة الصينية بكين.

وأوضح الدكتور آل الشيخ خلال الندوة، أن المملكة تشهد تطورات كبيرة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك انطلاقاً من قيمها الإسلامية ومبادئها الدستورية، وشملت الأطر النظامية والمؤسسية، وتناولت كافة الحقوق، مشيراً إلى أن المملكة طرفٌ في عدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان، مبيناً أن هيئة حقوق الإنسان في المملكة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، ولها صلاحيات واسعة تتيح لها أداء مهماتها باستقلالية تامة.

ونوه آل الشيخ بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذا الإعلان يعد أهم وثيقة دولية أصدرتها الأمم المتحدة لحماية كرامة البشر وحقوقهم المتساوية الثابتة باعتبارها أساساً للحرية والعدل والسلام في العالم.

وتمنى معاليه في ختام كلمته أن تتبنى الندوة مواقف دولية مشتركة تدعم حقوق الإنسان لجميع الشعوب بالتساوي وفقاً للمعايير الدولية، بما يكفل تعزيز الأمن والسلم الدوليين في جميع أنحاء العالم.