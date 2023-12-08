السعودية | “الشؤون الإسلامية” تختتم المسابقة المحلية لحفظ القرآن بجمهورية قرغيزستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت أمس المسابقة المحلية لتحفيظ القرآن الكريم بجمهورية قرغيزستان، التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع الرئاسة الدينية لمسلمي قرغيزستان، بمشاركة ٢٧ متسابقاً، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية قرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، والمفتي العام لقرغيزستان زامير راكييف.

وخلال حفل الختام، ألقى السفير الراضي كلمة أكد فيها أن المملكة ومنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وهي تولي كتاب الله تعالى عناية عظيمة وتنفق جل مافي وسعها في سبيل صونه، وهو النهج الذي سار عليه جميع أبناء الملك المؤسس بعد أن قامت ركائز المملكة على كتاب الله الكريم وسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مبيناً أن المملكة وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، أولت اهتماماً بالقرآن الكريم والعناية به وطباعته وترجمة معانيه بعدد من اللغات كالروسية والقرقيزية وغيرها من اللغات الأخرى، كما أقامت المسابقات في مختلف دول العالم وحلقات الحفظ في الداخل والخارج.

وأقيمت التصفيات النهائية في مسجد الإمام السرخسي الذي يُعد أكبر مسجد في جمهورية قرغيزستان, حيث تنافس المتسابقون في ثلاثة فروع الأول: حفظ القرآن كاملاً، والثاني: حفظ عشرة أجزاء، والثالث: تلاوة وتجويد.

يذكر أن التصفيات الأولية للمسابقة بدأت في 16 نوفمبر 2023 في 7 محافظات ومدينتين.