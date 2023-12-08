شراكات مجتمعية وتكريم المتطوعين في صبيا

وبين رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس محمد بن محسن خرمي، أن البلدية وفي ظل دعمها وتقديرها للجهود التطوعية، وتعزيزها لدور الجهات والقطاعات الحكومية العامة والخاصة والقطاع غير الربحي، نشرت ثقافة العمل التطوعي في منظومة القطاع البلدي، المساهمة في بناء شخصيات مجتمعية ذات أثر اجتماعي فاعل، تعميق القيم والمبادئ حول أهمية المحافظة على الممتلكات العامة، وتجسيد معاني التكامل والتعاون وتحقيق مبدأ الجسد الواحد.
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