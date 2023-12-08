شراكات مجتمعية وتكريم المتطوعين في صبيا

رعى محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، الفعالية الصباحية التي نظمتها البلدية بمناسبة "اليوم العالمي للتطوع" تحت شعار (يد العطاء) والتي أقيمت بمقر مبنى المحافظة بهدف تقدير جهود الجهات والقطاعات الداعمة والمشاركة في برامج المشاركات المجتمعية، وتقدير جهود شباب وشابات محافظة صبيا من المؤثرين لعام 2023، بجانب توقيع اتفاقيات شراكات مجتمعية تتعلق بإنشاء ملعب رياضي، وتحسين وبناء أسوار عدد من المقابر ومغاسل الموتى، وشراكات تطوعية في مجال التنظيم والرعاية للبرامج الثقافية والمبادرات.

وبين رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس محمد بن محسن خرمي، أن البلدية وفي ظل دعمها وتقديرها للجهود التطوعية، وتعزيزها لدور الجهات والقطاعات الحكومية العامة والخاصة والقطاع غير الربحي، نشرت ثقافة العمل التطوعي في منظومة القطاع البلدي، المساهمة في بناء شخصيات مجتمعية ذات أثر اجتماعي فاعل، تعميق القيم والمبادئ حول أهمية المحافظة على الممتلكات العامة، وتجسيد معاني التكامل والتعاون وتحقيق مبدأ الجسد الواحد.