أمير نجران يرعى حفل يوم التطوع

رعى أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حفل اليوم السعودي العالمي للتطوع الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بمناسبة يوم التطوع العالمي الذي يوافق الـ 5 من ديسمبر من كل عام، وذلك بمركز الفعاليات والمؤتمرات. وقام أمير منطقة نجران بافتتاح المعرض المصاحب للفعاليات الذي يتضمن مشاركة 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي

التطوع غريزة سعودية

وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، عن فخره بالمتطوعين والمتطوعات في جميع المجالات الإغاثية والخيرية والصحية والإسعافية وغيرها، والجهات الإشرافية التي بذلت جهودًا في تنظيم وخدمة العمل التطوعي وترسيخ مفهومه مؤكدًا أن التطوع غريزة لدى الإنسان السعودي ويسارع دائمًا للمشاركة والإسهام في أي عمل تطوعي فهو يعد سمة لدى مجتمعنا وواحدًا من قيمنا وثقافاتنا وعاداتنا.

37 ألف متطوع

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عمر النعمي، أن الهدف من الفعاليات تسليط الضوء على العمل التطوعي، والتنافس بين الشباب والشابات في المجالات التطوعية، والعمل على تدريب وتأهيل المتطوعين إضافة إلى تعزيز قيم العمل التطوعي الذي تضمنته رؤية المملكة 2030 مبينًا أن المتطوعين في منطقة نجران بلغوا 37 ألف متطوع ومتطوعة نفذوا أكثر من 3600 فرصة تطوعية

عرض مرئي

وشاهد أمير منطقة نجران والحضور عرضًا مرئيًا للأعمال التطوعية ومن أهمها مبادرة الحي المتطوع لإزالة التشوه البصري بمنطقة نجران.

وفي نهاية الحفل كرّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الجهات المشاركة والداعمة للعمل التطوعي بالمنطقة كما تسلّم سموّه هدية تذكارية بهذه المناسبة.