إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة وإحالتها للجهات المختصة

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الحج والعمرة إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة، لتقصيرها في التزاماتها تجاه المعتمرين.

وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الاجراءات النظامية بحق الشركات وإحالتها للجهة المختصة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المناسبة.

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