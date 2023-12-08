تراند اليوم : والده كان يهدده.. شاهد.. والدة مفقود "حي الجبس بالرياض" تخرج عن صمتها وتروي تفاصيل ليلة اختفاء ابنها "راكان" قبل 7 سنوات

صحيفة الخليج 365 : روت والدة راكان المطيري، مفقود حي الجبس بالرياض، تفاصيل ليلة اختفاء ابنها قبل 7 سنوات.

ليلة الاختفاء

وقالت خلال حديثها عبر قناة الإخبارية 2: "والده تواصل مع راكان ليلة الاختفاء، وأنا كنت بالبنك، قالي أبوي أرسل يبغاني قلت له روح وارجع قالي أنا خايف أبوي يمسكني ويضربني أو يسوي شيء".

وأضافت: "قلت له ما راح يسوي شيء، وراح عند أبوه وبعدها اختفى، انتظرته وتواصلت معه على الجوال ومن خلال الرسائل ما رد". تهديد والده

وأشارت إلى أن والده كان يهدده، قائلة: "راكان استلم أول شهر من النفقة والشهر الثاني اختفى، وأبوه قال لولدي الأصغر "خلى أمك تسحب النفقة"، ومن بعدها راكان اختفى". وتابعت بأنها ذهبت إلى منزل والده وسألته عن ابنها، وأخبرتها زوجته الثانية بأنه "طلع مع والده". التواصل عبر الهاتف

وزادت: "كنت أتواصل معاه على الواتساب أو بالاتصال وما كان يرد، أخذت سنتين أدق على الجوال كل فترة وفترة وما كان في أحد يرد، وبعد ذلك ضاع رقمه من هاتفي بسبب فرمته".

وأضافت وهي تبكي: "قضيته كان فيها غموض لآخر درجة، وين راكان أنا ما أدري، بس أريد يعلموني هو حي ولا ميت".

واختتمت: "لو حي ولا ميت ولا مسجون يقولون لي، وقت اختفاء راكان من اللي كان منوم في المستشفى، هل هو راكان أو غير راكان أنا ما أدري".