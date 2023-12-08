تراند اليوم : مصر.. تفاصيل اعترافات مستشار وزير التموين وعدد من القيادات ورجال الأعمال المتورطين في قضية فساد كبرى

صحيفة الخليج 365: أمرت جهات التحقيق في مصر بحبس مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع وعدد من قيادات الوزارة ورجال أعمال 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد السكر".

وأقر المتهمون برشوة مستشار وزير التموين وموظفين معه في قضية فساد السكر في التحقيقات بتقديم رشوة للمرتشين في القضية، ليستفيدوا من المادة 107 مكرر من القانون والتي تنص على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بالرشوة دون تحديد أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوة لهذا الاعتراف.