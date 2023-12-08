شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ترخيص عدد من "شركات العمرة" لتقصيرها في التزاماتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إلغاء ترخيص عدد من "شركات العمرة" لتقصيرها في التزاماتها مع المعتمرين.

وأكدت الوزارة إحالة عدد منها إلى الجهة المختصة، للنظر في مخالفاتها وإيقاع العقوبة المناسبة.

تجربة الحاج والمعتمر

سبق وأكد وزير الحج والعمرة د. توفيق بن فوزان الربيعة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز تجربة الحاج والمعتمر، وتوفير بيئة ملائمة ومريحة تسهم في أداء المناسك بيسر وسهولة.

وشدد على أهمية التوسع في الشراكات التوعوية من أجل تعزيز تجربة الحجاج والمعتمرين وتحقيق راحتهم وسلامتهم.

وأشار إلى أن التوعية تلعب دورًا حاسمًا في تجويد الخدمات وتحسين الإجراءات ورفع مستوى الرضا لدى ضيوف الرحمن.