السعودية | مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُشارك في معرض جدة للكتاب لعام 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يشارك مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية في معرض جدة للكتاب لعام 2023م، الذي تنظمه وزارة الثقافة، ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة، وذلك في المدة من 7 إلى 16 ديسمبر الجاري، في مركز سوبر دوم بمدينة جدة، ضمن مبادرة معارض الكتاب.

ويستعرض المجمع في جناحه بالمعرض برامجه ومبادراته المختلفة الهادفة إلى دعم اللغة العربية في المجالات الأربعة التي يستهدفها، والتخطيط والسياسة اللغوية، والحوسبة اللغوية، والبرامج التعليمية، والبرامج الثقافية, وأهداف وجهود مركز الملك عبد الله للتخطيط والسياسات اللغوية المرتبط تنظيميًّا بالمجمع, في الحفاظ على اللغة العربية، ودعمها، ونشرها.

وتأتي مشاركة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المعرض؛ لتعزيز مكانة اللغة والثقافة العربيتين، ودعم منظومة المحتوى الثقافي، وإبراز الجهود في مجالات النشر العلمي، والاحتفاء باللغة العربية لدى الجمهور الحريص على المشاركة الفاعلة في معارض الكتب، والعناية بها، ونشر المحتوى العربي وإثرائه، وتقديم آخر ما توصّل إليه من منتجات وحلول، وتأكيد مكانة المملكة بوصفها حاضنة للغة العربية.