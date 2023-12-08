شكرا لقرائتكم خبر عن داعاً للإنتفاخ وعسر الهضم ..عشبة متوفرة تطرد غازات وفضلات القولون وتعالج البواسير بلمح البصر"! والان مع التفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام