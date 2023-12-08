القصيم.. برنامج لدعم رواد "وقاء" من القطاع الخاص في مجالات الصحة الحيوانية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 ديسمبر 2023, 2:00 مساءً

نظم المركز الوطني للوقایة من الآفات النباتية والأمراض الحیوانیة ومكافحتھا "وقاء" بمنطقة القصیم، برنامج الدعم الفني لرواد "وقاء" من القطاع الخاص في مجال الصحة الحیوانیة، لخدمة تحصین الحیوانات، وتطھیر مواقع الثروة الحیوانیة. واستعرض البرنامج تقدیم الدعم الفني للقطاع الخاص في الخدمات المتخصصة التي أطلقھا المركز في مجالات الوقاية من الأمراض الحیوانیة ومكافحتھا، لنقل المعرفة وتعزیز الخبرات المھنیة والفنیة وفق أفضل الممارسات العالمية في تقدیم تلك الخدمات، مما يسھم في تمكين القطاع الخاص، وأيضًا تعزيز دعم أنشطة المركز في مجالات الوقایة والمكافحة. وناقش البرنامج المعاییر القیاسیة التي یعتمدھا المركز لتقدیم خدمتي تحصین الحیوانات، وتطھیر مواقع الثروة الحیوانیة، واللتان تعتبران من أھم الإجراءات المتبعة لتعزیز الأمن الحيوي في المنشآت الحیوانیة والبیطریة، وحمایة الثروة الحیوانیة من انتقال الأمراض المعدیة والوبائیة. ویھدف المركز إلى التوسع في تأھیل وترخیص مقدمي خدمات الوقایة والمكافحة في مناطق المملكة المختلفة. ُیشار إلى أن مركز وقاء أطلق برنامجًا لتقدیم الدعم الفني للقطاع الخاص لتحصین الحیوانات وتطھیر مواقع الثروة الحیوانیة بمناطق المملكة.

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