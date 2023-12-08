انت الان تتابع بعد إلغاء تراخيص شركات عمرة.. "الربيعة": لن نتهاون في المحاسبة "شخص أو شركة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 ديسمبر 2023, 3:03 مساءً

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أن راحة وخدمة ضيوف الرحمن أولوية قصوى. وأضاف في تعليقٍ له على قرار إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة قائلاً: "لن نتهاون في محاسبة أيّ شخص أو شركة، فنحن نهدف لتحقيق تجربة مثاليّة؛ لكلّ معتمر وحاج". وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت عبر حسابها في منصة "إكس"، إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة؛ نظراً للتقصير في بعض الالتزامات تجاه المعتمرين، والتهاون في تقديم الخدمات، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات، وإحالتها للجهة المختصة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة.

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