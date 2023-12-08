انت الان تتابع أكثر من 20 ألف عملية نفّذتها الوحدات المتنقّلة للأحوال المدنية في 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - واس- الرياض: أسهمت وحدات الأحوال المدنية المتنقلة الميدانية في تسهيل حصول المستفيدين من الرجال والنساء على خدمات الأحوال المدنية، واختصار الوقت والجهد عليهم في أماكن وجودهم بالمحافظات والمراكز التي لا تتوافر بها مكاتب للأحوال المدنية.

ونفذت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية أكثر من "20" ألف عملية من خلال "5599" زيارة حول المملكة؛ لتقديم الخدمة للمواطنين والمواطنات في عام 2023م، شملت بطاقة الهوية الوطنية ضمن مبادرة "نأتي إليك" المخصصة لتقديم الخدمة في مقارّ القطاعات الحكومية والخاصة، وللطلاب والطالبات في المدارس، ومبادرة "موجودين"، إضافة إلى خدمة "تقدير" المطورة المخصصة لكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة.

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