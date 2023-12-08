انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي يدرج اثنين من قادة "حماس" على قائمته للإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 ديسمبر 2023, 3:11 مساءً

أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اثنين من قادة حركة "حماس" على قائمته للإرهاب، على خلفية الهجوم الذي نفذته الحركة في 7 أكتوبر الماضي. وبحسب "العربية نت"، قال الاتحاد الأوروبي: إن الشخصين هما: محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ونائبه مروان عيسى. وبموجب القرار، ستجمد أموال "الضيف وعيسى" وأصولهما المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من الجمعة.

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