وزير الخارجية وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية يستعرضان أوضاع غزة هاتفيًّا

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محمد بن مسعود - الدمام - تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل.

وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، كما بحث الجانبان تداعيات الأزمة الراهنة، لاسيما على الصعيد الإنساني.

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