تراند اليوم : هل دفء شتاء العام الحالي يعني عدم سقوط الثلوج على مناطق المملكة؟.. شاهد. محلل الطقس عقيل العقيل يجيب

صحيفة الخليج 365: علق محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، على ما ذكره المركز، بأن هذا الشتاء سيكون الأدفأ مقارنة بالسنوات الماضية.

وقال "العقيل"، في مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية: "عدد الليالي الباردة كمعدل في تناقص، بينما الدافئة في تزايد، فقد أخذنا معدل من الـ 30 سنة الماضية ووجدنا أنه في زيادة كبيرة".

وتابع: "في الماضي كانت تأتي الموجات الباردة بشكل كثير ومتابعة على المناطق الشمالية، لكن السنة الماضية لاحظنا أننا ما سجلنا في الشتاء إلا يوم واحد في القريات أو طريف درجة حرارة تحت الصفر".

واختتم: "دفء شتاء هذا العام لا يعني عدم تساقط الثلوج على المرتفعات، وتسجيل درجات صفرية، الفرصة موجودة هذا العام أيضا".