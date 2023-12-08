شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 20 ألف عملية للأحوال المدنية المتنقلة خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسهمت وحدات الأحوال المدنية المتنقلة الميدانية في تسهيل حصول المستفيدين من الرجال والنساء على خدمات الأحوال المدنية.

كما اختصرت عليهم الوقت والجهد في أماكن وجودهم بالمحافظات والمراكز التي لا تتوافر بها مكاتب للأحوال المدنية.

جهود الأحوال المدنية المتنقلة

نفذت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية أكثر من 20 ألف عملية من خلال 5 آلاف و599 زيارة حول المملكة لتقديم الخدمة للمواطنين والمواطنات في عام 2023.

وشملت العمليات بطاقة الهوية الوطنية ضمن مبادرة "نأتي إليك" المخصصة لتقديم الخدمة في مقار القطاعات الحكومية والخاصة وللطلاب والطالبات في المدارس، ومبادرة "موجودين"، إضافة إلى خدمة "تقدير" المطورة المخصصة لكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة.