شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": 283 ألف متطوع ومتطوعة جدد.. وإتاحة 78 ألف فرصة تطوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُشارك وزارة التعليم في يوم التطوع السعودي والعالمي الذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام؛ للارتقاء بالعمل التطوعي وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة المتمثلة في تشجيع العمل التطوعي، وزيادة أعداد المتطوعين وصولاً إلى مليون متطوع في عام 2030.

ويأتي احتفاء منظومة التعليم بيوم التطوع السعودي والعالمي مسجلاً أكثر من 6,249,919 ساعة تطوعية في منصة العمل التطوّعي، بمشاركة أكثر من 419 ألف متطوّعاً ومتطوّعةً بالتكرار، فيما بلغ أعداد المتطوعين الجدد في وزارة التعليم أكثر من 283 ألف متطوع ومتطوعة، وعدد الفرص التطوعية أكثر من 78 ألف فرصة تطوعية.

يوم التطوّع السعودي

وجّهت الوزارة كافّة الإدارات والمكاتب التعليمية في المناطق والمحافظات بتفعيل يوم التطوّع السعودي والعالمي، عبر تنفيذ الفعاليات على مستوى الإدارات التعليمية وجميع المدارس، وإطلاق العمل التطوعي للطلبة في مرحلة مسارات المرحلة الثانوية، عبر 150حساب موفر للفرص التطوعية خلال الفترة من 6-5 ديسمبر 2023 م وتوثيقها، إلى جانب تفعيل المناسبة في الجامعات والكليات التقنية والمعاهد.

وتسعى وزارة التعليم إلى إبراز جهود المتطوعين في التنمية الاجتماعية خلال يوم التطوّع السعودي والعالمي؛ بهدف زيادة الثقافة بأهمية العمل التطوّعي وتنمية قيمة المسؤولية المجتمعية لدى الطلاب والطالبات، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي، وزيادة الاتجاهات الإيجابية نحو العمل التطوعي المنظّم، إضافةً إلى إبراز جهود المتطوّعين في التعليم، وشكرهم وتقديرهم على مجهوداتهم ومساهمتهم في العمل التطوّعي.

وحدّدت الوزارة منطلقات عملها في المشروع وفق رؤية المملكة 2030، التي يمثّل أحد مستهدفات الرؤية في الوصول إلى مليون متطوّع قبل 2030، إضافةً إلى الدور الريادي لوزارة التعليم في تعزيز العمل التطوعي، كما حدّدت مرتكزاتها على الإمكانات البشرية والبنيــة التحتيــة، ودورها في المشاركة والتكامــل مــع مؤسســات الدولــة لتعزيــز الــدور المجتمعي لمنسوبيها والاستثمار في قدراتهــم وطاقاتهــم، والإسهام في دعـم الجهـود الوطنيـة بالمشاركة التطوعيـة. ‏