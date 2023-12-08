شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يوجه رسالة للمشاركين في سباق الهجن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوهت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في نسخته الثامنة التي تقام تحت شعار "عز لأهلها"، المشاركين في سباق الهجن، بأهمية مراجعة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في شارع الدهناء مقابل الدوار الثالث.

وأوضحت إدارة المهرجان أن ذلك يأتي بهدف إنهاء إجراءات الفحص للهجن المشاركة قبل دخولها بـ 48 ساعة.

سباق الهجن

يعتمد سباق الهجن الذي يعد من السباقات العربية الأصيلة، على السرعة والصبر والتحمل؛ حيث تنطلق الهجن المتسابقة من نقطة البداية في مضامير مخصصة للسباق حتى النهاية، وفق مسافات متفاوتة تختلف حسب عمر الهجن المتسابقة في الشوط، ويتوّج صاحب الرقم القياسي في توقيت الوصول لنقطة النهاية، وتستهدف هذه المسابقة الأصايل والمهجنات.

يذكر أن فعاليات المهرجان، تتضمن أكثر من 320 شوطًا تنافسيًا (مزاين وهجن وهجيج وطبع) بجميع الألوان في أشواط "المزاين، مجاهيم، ومغاتير، وأصايل، وسواحل، ومهجنات"، فردي وجمل.