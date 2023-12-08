شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. أسباب خطيرة وراء حدوث الفشل الكلوي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أحيانًا لا يسبب الفشل الكلوي أي أعراض ويُكتشف عن طريق إجراء الاختبارات المعملية لسبب آخر، وعندما تعجز الكلى فجأةً عن تنقية الفضلات من الدم فحينها يحدث الفشل الكلوي الحاد، مما يجعل الكليتين تفقد وظيفتهما على القيام بعملية التنقية، وتتزايد مستويات الفضلات الخطرة، مما يحدث خلل بالتركيب الكيميائي للدم.

أسباب الإصابة بالفشل الكلوي

ويمكن أن يكون الفشل الكلوي الحاد قاتلًا ويتطلب علاجًا مكثفًا. بالرغم من ذلك، فقد يمكن علاج الفشل الكلوي الحاد. فإذا كانت حالتك الصحية جيدة، فقد تتعافي وظيفة الكلى لتصبح طبيعية أو شبه طبيعية.

يمكن أن يحدث الفشل الكُلوي الحاد لعدة اسباب في الحالات التالية، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وهم :

_ إذا كنت تعاني من حالة مرَضية تؤدي إلى إبطاء تدفُّق الدم إلى الكُليتين.

_ إذا تعرضتَ لضرر مباشر لكُليتيك

_ إذا انسدت أنابيب تصريف البول لكُليتيك (الحالبين) وتعذُّر تصريف الفضلات من جسمك من خلال البول

_ ضعف تدفق الدم إلى الكليتين.

أسباب الإصابة بالفشل الكلوى



_ الجلطات الدموية في الأوردة والشرايين داخل الكليتين وحولهما.

_ ترسبات الكوليسترول التي تمنع تدفق الدم داخل الكليتين.

_ التهاب كبيبات الكلى ويقصد به التهاب المرشحات الصغيرة في الكليتين (الكبيبات)

_ متلازمة انحلال الدم اليوريمية، وهي حالة تؤدي إلى التلف السابق لأوانه لخلايا الدم الحمراء.

_ العدوى، مثل العدوى بالفيروس المسبب لمرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19).

_ مرض الذئبة، اضطراب في الجهاز المناعي يسبب التهاب كبيبات الكلى.

_ الأدوية، مثل بعض أدوية العلاج الكيماوي والمضادات الحيوية والأصباغ المستخدمة أثناء الفحوص التصويرية.

_ تصلب الجلد، مجموعة من الأمراض النادرة التي تؤثر في الجلد والأنسجة الضامة.

_ الفرفرية القليلة الصفيحات الخثارية، اضطراب نادر في الدم.

_ السموم، مثل المشروبات الكحولية والمعادن الثقيلة والكوكايين.

_ انكسار الأنسجة العضلية (انحلال الربيدات) الذي يؤدي إلى تلف الكلية بسبب السموم الناتجة عن تلف النسيج العضلي.

_ انحلال الخلايا السرطانية (متلازمة انحلال الورم)، الذي يؤدي إلى إطلاق السموم التي يمكن أن تسبب إصابة الكلى.

_ انسداد المسالك البولية في الكلى.