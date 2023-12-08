شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار بسيط يتنبأ بالموت الوشيك لكبار السن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

وجدت دراسة أن كبار السن الذين لا يستطيعون التوازن على قدم واحدة لمدة عشر ثوانٍ معرضون لخطر الموت بنسبة 84٪ أعلى من أولئك الذين يستطيعون ذلك ، وفقًا لموقع Big Think الإلكتروني.

اختبار يدل على الموت الوشيك لكبار السن

لا يتم تقييم التوازن في كثير من الأحيان أثناء الفحوصات المنتظمة لكبار السن ، لكن دراسة نُشرت مؤخرًا في المجلة البريطانية للطب الرياضي تقترح أنه يجب إدراجه بشكل روتيني. أولئك الذين تمكنوا من تحقيق التوازن على قدم واحدة لمدة عشر ثوان كان لديهم خطر وفاة أعلى بنسبة 84٪ من أقرانهم الذين تمكنوا من إجراء الاختبار بنجاح ، حتى بعد تعديل العمر والجنس وكتلة الجسم والأمراض المصاحبة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والأمراض. داء السكري.

دراسة طويلة الأمد

شارك ما يزيد قليلاً عن 1700 من البالغين البرازيليين في الدراسة كجزء من مجموعة التمارين طويلة الأمد CLINIMEX. خضع كل موضوع لفحص جسدي معياري إلى حد ما ، مع إضافة اختبار توازن بدائي للغاية. طُلب من كل مشارك الوقوف حافي القدمين على منصة مسطحة مع ثني الأذرع إلى جانبه وتثبيت العينين والنظر إلى الأمام.

ثم أُعطي المشاركون ثلاث محاولات لتحقيق التوازن على قدم من اختيارهم لمدة عشر ثوانٍ على الأقل. يجب أن يقف طبيب أو ممرض مساعد في مكان قريب لتثبيت الموضوع إذا بدأ السقوط.

بعد سن الستين

بعد الاختبار ، تابع الباحثون الموضوعات لمدة سبع سنوات في المتوسط. وجد الباحثون أن قدرة الناس على إكمال اختبار التوازن تتراجع بسرعة بعد سن الستين.

في حين أن ما يقرب من 95٪ من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و 55 عامًا يمكنهم التوازن على ساق واحدة لمدة عشر ثوانٍ ، فإن 82٪ فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 61 و 65 عامًا يستطيعون ذلك. تمكن 46 ٪ فقط من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 71 و 75 عامًا من إكمال الاختبار.

المتغيرات المربكة

وجد الباحثون أنه بالنظر إلى أن كبار السن كانوا أكثر عرضة للفشل في الاختبار ، فليس من المستغرب أن يكون السقوط مرتبطًا بزيادة خطر الوفاة – وهو ما يقرب من خمسة أضعاف.