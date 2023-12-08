شكرا لمتابعة خبر عن إلغاء ترخيص عدد من شركات العمرة لتقصيرها في التزاماتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم الجمعة، عن إلغاء ترخيص عدد من شركات العمرة لتقصيرها في التزاماتها مع المعتمرين.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس:” أنه تم إحالة عدد منها إلى الجهة المختصة، للنظر في مخالفاتها وإيقاع العقوبة المناسبة. ”

وكان وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أكد في وقتٍ سابق أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز تجربة الحاج والمعتمر، وتوفير بيئة ملائمة ومريحة تسهم في أداء المناسك بيسر وسهولة.