شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات تتيح التسوية مع المخالفين للإعفاء من الغرامات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة تحمل الرقم 8 إلى المادة 62 من نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ونصت الفقرة على أنه يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب هذه المادة.

يذكر أن ذلك جاء بعد إطلاع مجلس الوزراء على خطاب وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شأن طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة فقرة برقم 8 إلى المادة الثانية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية.