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شكرا لمتابعة خبر عن مهام واختصاصات المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بعد موافقة مجلس الوزراء عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء على تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية ، على أن يمارس صلاحياته المنصوص عليها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية .
ويهدف المركز إلى ما يلي:
– توفير نظم إلكترونية معيارية وموحدة لإدارة الموارد الحكومية، تدعم تكامل وتوحيد وتحسين الإجراءات بين الجهات الحكومية، وتدعم عمليات اتخاذ القرار عبر تحسين جودة البيانات والتقارير، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
– المساهمة في مساندة الجهات الحكومية في تخطيط وإدارة مواردها المالية والبشرية وسلاسل الإمداد بكفاية وفعالية.
– العمل على تحقيق كفاءة الإنفاق بالحد من تكرار بناء وتشغيل نظم الموارد الحكومية في الجهات الحكومية.
ويتولى المركز اختصاصات ومهمات :-
– وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بنظم الموارد الحكومية وحوكمتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
– إدارة وحوكمة بيانات نظم الموارد الحكومية والاستفادة منها لتحقيق أهداف المركز، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لتحديد صلاحيات المستفيدين من تلك البيانات.
– إدارة الهويات الاعتبارية للمستفيدين من نظم الموارد الحكومية وفقاً للمواصفات والسياسات المعتمدة للنفاذ الوطني الموحد لجميع البوابات والخدمات الحكومية الإلكترونية.
– الاستفادة من البيانات التي يقوم المركز بإنتاجها، أو جمعها من المستفيدين من نظم الموارد الحكومية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: معالجة البيانات، وتخزينها، وتحليلها، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمركز.
– تصميم وتنفيذ وتشغيل وإدارة البنية التحتية لنظم الموارد الحكومية.
– تقديم الخدمات المتعلقة بنظم الموارد الحكومية إلى المستفيدين.
ويُذكر أن التنظيم يحل محل الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (682) وتاريخ 19 /11/ 1442هـ .