شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو سعودي يتلفظ بألفاظ خادشة وهكذا كانت نهايته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عروض جبارة من ساكو لمدة يومين فقط الحقها اليوم

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يتلفظ بعبارات خادشة للحياء.

أكدت شرطة منطقة الرياض أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المواطن بسبب سلوكه الغير لائق والتصرف بطريقة مسيئة. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على النظام العام ومعاقبة الأفراد الذين ينتهكون القوانين ويسيئون إلى الآخرين.