فيديو سعودي يتلفظ بألفاظ خادشة وهكذا كانت نهايته

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ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يتلفظ بعبارات خادشة للحياء.
أكدت شرطة منطقة الرياض أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المواطن بسبب سلوكه الغير لائق والتصرف بطريقة مسيئة. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على النظام العام ومعاقبة الأفراد الذين ينتهكون القوانين ويسيئون إلى الآخرين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.