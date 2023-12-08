شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحديد المواعيد الجديدة لاختبارات القدرات الجديدة لطلاب الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مع اقتراب نهاية العام، يثير الاستفسار حول مواعيد اختبارات القدرات للثانوية العامة 1445 م وكيفية التسجيل اهتمام الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية. تُعتبر اختبارات القدرات من الامتحانات الرئيسية التي يجتازها جميع طلاب الثانوية العامة، وتشكل شرطًا أساسيًا للقبول في الجامعات السعودية.

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