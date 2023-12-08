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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ليس خادم الحرمين ولا ولي العهد ولا وزير الخارجية .. شاهد بالفيديو صدمة بوتين بعد معرفته بمن استقبله في مطار الرياض كتب رنا البدر تاريخ النشر 8 ديسمبر 2023 - 7:00م 8 ديسمبر 2023 - 5:46م صدمة بوتين خطوات الاستعلام عن القبول في وظائف الشؤون الاسلامية 1445

عروض جبارة من ساكو لمدة يومين فقط الحقها اليوم وصل إلى الرياض اليوم، فخامة الرئيس الروسي، السيد فلاديمير بوتين، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية إلى المملكة. صدمة بوتين بعد معرفته بمن استقبله في مطار الرياض كان في استقبال فخامته في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، وسعادة السفير عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية، وسعادة السفير سيرجي كوزولوف، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة، واللواء منصور بن ناصر العتيبي، مدير شرطة منطقة الرياض المكلف، وفهد الصهيل، وكيل المراسم الملكية. انضم الينا على تيلجرام شارك Facebook Messenger WhatsApp Twitter نسخ الرابط متعلقات فيديو سعودي يتلفظ بألفاظ خادشة وهكذا كانت نهايته قائمة نفقات كل قطاع من قطاعات الدولة السعودية في موازنة 2024 بعد إقرارها رسمياً الحصيني يحدد المناطق التي ستشهد أقوى موجات البرد في هذا العام في المملكة المملكة تفكر في فرض عدة على الرجال بعد الطلاق

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