انت الان تتابع بيان لـ"حماس": "جريمة همجية شنيعة".. إسرائيل تُدمِّر أقدم مسجد بغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

قالت حركة حماس اليوم الجمعة إن إسرائيل قصفت المسجد العمري، الذي يرجع تاريخه إلى القرون الوسطى في غزة؛ ما تسبب في دمار واسع النطاق للمبنى، ووصفت ذلك بأنه "جريمة همجية شنيعة".

وأضافت "حماس" في بيان بأن إسرائيل استهدفت "معظم المعالم التاريخية في قطاع غزة، بما يشمل المساجد العريقة والكنائس التاريخية التي وقفت شاهدة على عراقة هذا الشعب العظيم". مشيرة إلى "تدمير 104 مساجد و3 كنائس تاريخية".

وأظهرت صور، نشرتها وسائل إعلام تديرها حماس في غزة، أضرارًا جسيمة بالمسجد مع سقوط جدران وأسقف، وصدع كبير في الجزء السفلي من المئذنة الحجرية، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وتعرفت "رويترز" من غزة على المئذنة الموجودة في الصورة، وأكدت أنها مئذنة المسجد العمري.

ولم يرد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على طلب التعليق على الأضرار التي لحقت بالمسجد.

والمسجد العمري، الذي سمي نسبة لثاني خليفة في تاريخ الإسلام (عمر بن الخطاب)، هو أقدم وأكبر مسجد في القطاع المحاصر، الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي منذ شهرين.