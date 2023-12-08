شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن عبد العزيز وماجد العتيبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، وماجد بن مطر بن جزاء العتيبي، بجامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن، وصاحب السمو الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بندر بن عبد العزيز.

كما أدى الصلاة، صاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية.

وأدى الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن بندر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز.

كما أدى الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بندر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن بندر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن بندر بن عبد العزيز.

كما أدى الصلاة مع سموه، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.