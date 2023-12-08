شكرا لقرائتكم خبر عن صقارون دوليون: مهرجان الملك عبد العزيز ملتقى ثقافي واقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صقارون دوليون أنَّ مهرجان الملك عبد العزيز للصقور يمثِّل ملتقىً اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، يجتمع فيه الصقارون من جميع أنحاء العالم للتعارف وتبادل الخبرات والتجارب.

وينظم نادي الصقور السعودي، مهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2023 أكبر تجمع للصقور حول العالم بشهادة موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية، في مقره بملهم شمال مدينة الرياض، حتى 14 ديسمبر الحالي.

نادي الصقور السعودي

أوضح القطري عبدالله عامر الكعبي، صاحب المركزين الثاني والخامس في شوط كأس الملك عبد العزيز لفئة شاهين قرناس ملاك دوليين، أن مهرجان الملك عبد العزيز للصقور مناسبة مميزة لالتقاء الصقارين الخليجيين من أجل التعارف والتواصل.

وبين الكعبي أن السُّمعة الكبيرة التي اكتسبها المهرجان دفعته للمشاركة، مبدياً سعادته بالحضور في الحدث المميز؛ الذي يعد مفخرة لكل الخليجيين، مقدماً شكره لنادي الصقور السعودي على جمال التنظيم وحفاوة الاستقبال.

زيادة نسبة المشاركة

أشار الصقار البحريني وافي مجبل الكواري، إلى أنهم موجودون في مهرجان الملك عبد العزيز منذ نسخته الأولى، حيث لاحظ التطور الكبير الذي يسير عليه المهرجان، وقال "أشارك منذ النسخة الأولى في الحدث المهم، وفي كل عام يقدم نادي الصقور السعودي إضافة، حتى بات من أهم سباقات الصقور في العالم".

وأفاد أن المهرجان يمثل ملتقىً مهماً للصقارين؛ حيث يحرص جميع الصقارين الخليجيين للحضور فيه، مما يمنح مساحة كبيرة للالتقاء والتواصل، حيث نتبادل المعرفة والحديث حول الموروث الغالي على الجميع.

وأوضح الكواري أنه نجح في تحقيق المركز الأول في شوط شاهين فرخ مُلاك دوليين، كما حقق المركز الثاني في شوط شاهين قرناس للمحترفين، مشيراً إلى أن المنافسة تبدو قوية في هذا العام، كما أن هنالك زيادة ملحوظة في نسبة المشاركة عن الأعوام الماضية.