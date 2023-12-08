شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة توقع اتفاقية لتجهيز 7 مستشفيات في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتجهيز أقسام العناية المركزة للأطفال والبالغين وقسم الطوارئ وقسم العمليات في سبعة مستشفيات رئيسة في ولايات الجزيرة ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض بجمهورية السودان، بقيمة 5 ملايين ريال سعودي.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على مركز للعمليات والبرامج، أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

مركز الملك سلمان

تهدف الاتفاقية إلى توفير الأجهزة الطبية اللازمة بالأقسام المستهدفة في المستشفيات السبعة مثل، أجهزة الطوارئ، وأجهزة التخدير، وأجهزة التنفس الصناعي، والحقن الأتوماتيكي، وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية، وأسرّة العناية المركزة وأسرّة العمليات، إضافةً إلى صيانة الأقسام مما سيوفر خدمةً صحيةً متميزة ذات جودة عالية، يستفيد منها 7 ملايين شخص.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الصحي في السودان، وللتخفيف من معاناة المرضى والمصابين من الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.