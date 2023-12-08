شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة وعسير.. ضبط مخالف للبيئة وإحباط تهريب 180 كيلو من القات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لقطعه شجرة سمر دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت القوات، تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة للمركز الوطني لتمنية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامتها تصل إلى (20,000) لكل شجرة.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

مكافحة المخدرات

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة، بمنطقة عسير تهريب (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.