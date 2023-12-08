هدف يستقبل الباحثين عن عمل في الدرب

حيث استقبلت عددا من الشباب والفتيات الباحثين عن عمل في محافظة الدرب مساء أمس في حديقة المملكة بجوار بلدية الدرب.
وبينت "هدف" للباحثين عن عمل أن لديهم 350 دورة تدريبية مجانية في الموقع الإلكتروني، ولديهم خدمة التدريب على رأس العمل (تمهير) لمدة 6 أشهر بمكافاة مقطوعة بمبلغ 3 آلاف ريال لتطوير الخريجين بالإضافة لدعم صندوق الموارد البشرية للباحثين عن عمل، مؤكدين بأن لديهم توجيه وإرشاد وخدمات تمكين التدريب وخدمات التوظيف.
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