شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وعواصف رعدية على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة، اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية.

وساد هذا الطقس أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها, وأجزاءً من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق وغامد الزناد والمخواة وقلوه والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعدداً من منتزهاتها، ارتوت على أثرها الأرض.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس للجمعة، تهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

في حين تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.