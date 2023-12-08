شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض في العين والوجه تشير إلى الإصابة بمرض مميت.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر تعرضك لمشاكل خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضحت جمعية القلب الأمريكية (AHA)، أن مجموعة متنوعة من الأعراض قد تكون "مرتبطة بشكل غير مباشر" ولكنها لا تنتج دائما عن ارتفاع ضغط الدم.

وتتضمن هذه بقع الدم في العين، والتي "تكون أكثر شيوعا لدى مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم"، ولكن لا تسبب أي من الحالتين ظهور بقع الدم.

وأشارت: "عوامات العين لا علاقة لها بارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك قد يكون طبيب العيون قادرا على اكتشاف تلف العصب البصري الناجم عن ارتفاع ضغط الدم غير المعالج"، وفق صحيفة "إكسبريس"

وأبانت جمعية القلب الأمريكية أن إحمرار الوجه يحدث عندما تتوسع الأوعية الدموية في الوجه، أو عندما يكون ضغط الدم لديك أعلى من المعتاد، فإن ارتفاع ضغط الدم ليس سبب إحمرار الوجه.

وتشير المنظمة أيضا أنه على الرغم من أن الدوخة يمكن أن تكون أحد الآثار الجانبية لبعض أدوية ضغط الدم، إلا أنها لا تنتج عن ارتفاع ضغط الدم، كما تبين أن ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي للإصابة بالسكتة الدماغية.