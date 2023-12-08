شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للمساعدة على نوم عميق ومتواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يلجأ البعض للاعتماد على مكملات النوم الطبيعية للحصول على ساعات نوم ليلية مريحة ومتواصلة.

وأصبحت هذه المكملات شائعة في يومنا هذا أكثر من أي وقت مضى، حيث قفز استخدام الميلاتونين وحده من 0.4 بالمئة في عام 2000 إلى 2.1 بالمئة في عام 2018، وبدءا من عام 2005، بدأ الأفراد في الإبلاغ عن تناول جرعة عالية من المكملات، تصل إلى 5 ملليغرام أو أكثر يوميا.

وتبين الأبحاث أن الضائقة النفسية التي تسبب بها وباء كورونا أدت إلى مشاكل في النوم، مع زيادة القلق والتوتر وعوامل أخرى تجعل الكثيرين يكافحون من أجل النوم ليلاً، بحسب سكاي نيوز.

ومن بين الأسباب التي تجعل مكملات النوم جذابة للغاية هو أنه عندما تريد الحصول على قسط من النوم، ولا تريد أخذ وصفة طبية للمساعدة على ذلك، فإن هذه البدائل الطبيعية تبدو وكأنها اختيار أفضل وأكثر أمان.

في الوقت نفسه، فإن تناولك لمكملات النوم، سيساعدك بشكل مؤقت، لكنه لا يفعل أكثر من التستر على السبب الرئيسي لعدم قدرتك على التنعم بنوم هانئ.

وتظهر بعض الأبحاث أن القليل من وسائل المساعدة على النوم الطبيعية مثل الميلاتونين والمغنيسيوم يمكن أن تكون فعالة ولكن يجب معالجة السبب الجذري للمشكلة، حيث يؤكد الباحثون على أهمية عدم الاعتماد على تناول مكملات النوم الطبيعية لفترة طويلة، لأن ذلك يمكن أ يؤدي إلى تعطيل إيقاعات الساعة البيولوجية الطبيعية في الجسم، مما يجعل النوم أسوأ.

ويوصي الخبراء باستشارة الطبيب، وإضافة الأطعمة التي تحتوي على العناصر الغذائية الصحيحة إلى نظامك الغذائي، كالكرز الذي يحتوي على الميلاتونين أو بذور اليقطين الغنية بالمغنيسيوم، إلى وجبتك المسائية، كما يمكنك أيضا إعطاء الأولوية للأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم الذي يساعد في إنتاج الميلاتونين في الدماغ.