شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو: ثري سعودي شهير يشتري سيارة صينية رخيصة والسبب غريب والان مع التفاصيل الكاملة

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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مقابلة مع رجل الأعمال الشاب محمد بن فجال، حيث شارك وجهة نظره حول الثراء والفقر.

ثري سعودي شهير يشتري سيارة صينية

في الفيديو، أشار بن فجال البالغ من العمر 17 عامًا إلى عمله في مجال التجارة الإلكترونية وامتلاكه لشركة تدعى “انطلق متخصصة” تهدف إلى مساعدة الشباب والفتيات في إنشاء مصادر دخلهم من خلال إدارة المتاجر الإلكترونية.

أكد أن الثراء والفقر ينبعان من العقل، حيث يرى أن العقلية الثرية تؤدي إلى الثراء، بينما العقلية الفقيرة تؤدي إلى الفقر. وأشار إلى أن الأثرياء يفهمون كيفية إدارة أموالهم، بينما يتصرف الفقراء بشكل عشوائي.

وأضاف أن للإنسان احتياجات ورغبات، وأن الفرق بينهما يظهر عند تحقيق الراحة والرفاهية. كما أشار إلى أن امتلاك سيارة فاخرة ليس خطأً، وإذا كانت لديك القدرة على شراء سيارة فاخرة، يجب عليك الاستمتاع بها وشكر الله عليها.

وختم حديثه بالقول إنه عندما قرر شراء سيارة، اختار نفس الطراز الصيني بتكلفة أقل، مؤكدًا أن النجاح يتحقق من خلال تحقيق الأهداف وعدم الاهتمام بآراء الآخرين.